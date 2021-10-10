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بعد الإعلان عن بيعها في مزاد علني.. 6 معلومات عن “طائرة أم الركب”

بعد الإعلان عن بيعها في مزاد علني.. 6 معلومات عن “طائرة أم الركب”

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بعد الإعلان عن بيعها في مزاد علني.. 6 معلومات عن “طائرة أم الركب”

بعد الإعلان عن بيعها في مزاد علني.. 6 معلومات عن “طائرة أم الركب”
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http://almnatiq.net/?p=1049763
محررو المناطق

أعلنت أمانة منطقة عسير، أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل، بالقرب من حديقة “سما أبها”، وهو المشروع الذي عرف بـ”طائرة أم الركب”.

يأتي الإعلان بعد 7 سنوات من تعثر مشروع الطائرة الحلم “سما أبها”.

وكانت الأمانة في 2019 قد قامت بترسية مشروع “سما أبها” على مساحة 27 ألف م2، وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن المشروع سيجد أصداء كبيرة نظرا لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم “حلم أبها” بشكل فعلي، نظرا لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية، ومعمارية مميزة، ومنها شاليهات، ومول تجاري ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية، فيما سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع، كما سيتم تحويل الطائرة إلى مطعم، إضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص، كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي

معلومات عن المشروع المتعثر:

– في مارس 2014 وصلت الطائرة جامبو 747 لأبها قادمة من المدينة المنورة

– 14 يوما استغرقت الرحلة

– مليونا ريال تكلفة عملية النقل

– يوليو 2014 أعلنت أمانة عسير عن مسح للموقع لإقامة مشروع المطعم

– فبراير 2015 ترسية مشروع مطعم الطائرة بأبها بـ25 مليون ريال

– في 2017، الإعلان عن تعثر المشروع لمشكلة مالية وعدم تأهل المقاول المنفذ

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