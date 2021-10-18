3 أنواع من أمراض القلب تصيب النساء دون الرجال (فيديو)

كشف الدكتور كمال الفلاييني، استشاري أمراض القلب عن استحداث تخصص يسمى “قلب المرأة” .

وأشار خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن هناك 3 أنواع من أمراض القلب تصيب النساء ولا تصيب الرجال، موضحا أن النوع الأول هو فشل القلب الذي يحدث نتيجة الحمل.

وأضاف الاستشاري، أن النوع الثاني هو فشل القلب بسبب مضاعفات علاج سرطان الثدي، وهو منتشر جدا.

ولفت إلى أن النوع الأخير وهو أكثر من 95 %، متلازمة القلب المكسور نتيجة الصدمات النفسية الشديدة لدى النساء.