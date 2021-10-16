إدارية وتقنية وهندسية.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.. الشروط ورابط التقديم

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالرياض عن توفر وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للرجال والنساء حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الاختبارات والتفتيش وإصدار الشهادات (Testing, Inspection and Certification Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات الهندسة أو التخصصات الفنية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال كفاءة الطاقة أو مجال مشابه.

– أخصائي تنمية رأس المال البشري (Human Capital Development Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تدريب وتنمية المهنيين.

– محلل تنمية رأس المال البشري (Human Capital Development Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تدريب وتنمية المهنيين.

– مهندس نقل (Transportation Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– إخصائي أول إدارة البيانات (Senior Data Management Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة وتحليل البيانات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

– يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في استخدام برامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1443/3/12هـ عبر اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط:

http://%20https//www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=10462026&geoId=92000000&sortBy=DD