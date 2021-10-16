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إدارية وتقنية وهندسية.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.. الشروط ورابط التقديم

إدارية وتقنية وهندسية.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.. الشروط ورابط التقديم
http://almnatiq.net/?p=1049777

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالرياض عن توفر وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للرجال والنساء حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الاختبارات والتفتيش وإصدار الشهادات (Testing, Inspection and Certification Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات الهندسة أو التخصصات الفنية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال كفاءة الطاقة أو مجال مشابه.

– أخصائي تنمية رأس المال البشري (Human Capital Development Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تدريب وتنمية المهنيين.

– محلل تنمية رأس المال البشري (Human Capital Development Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تدريب وتنمية المهنيين.

– مهندس نقل (Transportation Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– إخصائي أول إدارة البيانات (Senior Data Management Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تقنية معلومات، نظم معلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة وتحليل البيانات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

– يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في استخدام برامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1443/3/12هـ عبر اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط:

http://%20https//www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=10462026&geoId=92000000&sortBy=DD

 

 

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