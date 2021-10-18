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رئيس الأركان يرأس وفد الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية

رئيس الأركان يرأس وفد الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية
http://almnatiq.net/?p=1049781
المناطق - الرياض:

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، وفد وزارة الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي بوزارة الدفاع الكورية بجمهورية كوريا الجنوبية وذلك بحضور عضو اللجنة معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.

كما رأسه من الجانب الكوري معالي نائب وزير الدفاع الوطني بارك جاي مين.

وجرى خلال الإجتماع استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة، اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق جهود المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق للجهود المبذولة للتعاون العسكري والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

حضر الإجتماع عدد من عدد كبار الضباط والمسؤولين في الجانبين.

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