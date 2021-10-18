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عودة سفن جلالة الملك المشاركة في تمرين نسيم البحر 13  (فيديو)

عودة سفن جلالة الملك المشاركة في تمرين نسيم البحر 13  (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049787
محررو المناطق

أعلنت وزارة الدفاع، عن عودة سفن جلالة الملك، المشاركة في تمرين نسيم البحر 13 المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية.

ونشرت الدفاع، على موقها الرسمي بموقع “تويتر” مقطع فيديو لوصول سفن جلال الملك إلى أرض الوطن بسلام.

وكانت قد  اختتمت في مياه بحر العرب قبالة السواحل الباكستانية السبت الماضي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر – 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، الذي يأتي في إطار تعزيز وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.

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