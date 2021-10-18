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جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون

جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون
http://almnatiq.net/?p=1049801
محررو المناطق

وصل إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة، نحو 44,650,466 جرعة.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيقي “صحتي” أو “توكلنا” للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتان وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 52 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,999، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،969، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،765 حالة.

 

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