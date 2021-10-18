مدرب النصر يتوعد الهلال بمفاجأة.. ويؤكد: “الانتصار سيكون لنا”

قال مدرب النصر، بيدرو إيمانويل، إنه لمن دواعي الفخر للمملكة وصول فريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأضاف إيمانويل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والهلال في نصف النهائي: “نسعى غداً لحصد بطاقة التأهل.. ولدينا ثقة بأنفسنا ومستعدون، وستكون هناك مفاجأة أمام الهلال.. والانتصار سيكون لنا”.
وتابع: “الأمر الصعب الذي نعيشه هو عدم وجود الوقت الكافي لتجهيز الفريق بشكل ممتاز.. ومواجهة الغد تعتبر متوازنة لأنها بين فريقين بنفس المستوى ونفس القوة.. والمفاجأة ستكون في نتيجة المباراة”.
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