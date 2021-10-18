مدرب النصر يتوعد الهلال بمفاجأة.. ويؤكد: “الانتصار سيكون لنا”

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قال مدرب ‎النصر، بيدرو إيمانويل، إنه لمن دواعي الفخر للمملكة وصول فريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف إيمانويل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والهلال في نصف النهائي: “نسعى غداً لحصد بطاقة التأهل.. ولدينا ثقة بأنفسنا ومستعدون، وستكون هناك مفاجأة أمام ‎الهلال.. والانتصار سيكون لنا”.

وتابع: “الأمر الصعب الذي نعيشه هو عدم وجود الوقت الكافي لتجهيز الفريق بشكل ممتاز.. ومواجهة الغد تعتبر متوازنة لأنها بين فريقين بنفس المستوى ونفس القوة.. والمفاجأة ستكون في نتيجة المباراة”.