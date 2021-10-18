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52 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن بعدد من مناطق المملكة (فيديو)

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52 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن بعدد من مناطق المملكة (فيديو)

52 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن بعدد من مناطق المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049826
محررو المناطق

أعلنت وزارة الداخليةK اليوم الإثنين عن ضبط (52) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته وزارة الداخليةK عبر موقعها الرسمي على موقع “تويتر” ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفا لرعيهم 855 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 24 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في مدينة الرياض ومحافظة جدة، و8 مخالفين لقيامهم بالصيد المخالف في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم 22 طاءا مصيدا، و6 بنادق هوائية، وشباك وأدوات للصيد وذخائر.

وألقت القوات القبض على مخالفين لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، وتجريف التربة في محافظة الخرمة، ومقيمين مخالفين لنظام البيئة يديران موقعا لبيع الحطب المحلي ضبط بحوتهما على 160 م3 في مدينة الرياض.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفين بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي القصيم وحائل تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة .

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