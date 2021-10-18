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مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

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مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة
http://almnatiq.net/?p=1049827
محررو المناطق

قالت مصادر، إن الجهات المعنية تعتزم تطبيق غرامة مغلظة على تقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 عاما، تصل إلى 5 آلاف ريال.

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية”، قد كشفت عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وبينت اشتراط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

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