مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

محررو المناطق

قالت مصادر، إن الجهات المعنية تعتزم تطبيق غرامة مغلظة على تقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 عاما، تصل إلى 5 آلاف ريال.

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية”، قد كشفت عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وبينت اشتراط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.