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أمير حائل يبحث مبادرات الابتكار والرقمنة مع نائب وزير الاتصالات

أمير حائل يبحث مبادرات الابتكار والرقمنة مع نائب وزير الاتصالات
http://almnatiq.net/?p=1049839
محررو المناطق

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، في الرياض اليوم ، معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

واطلع سموه على مبادرات الوزارة في مجال الابتكار وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وبرامج رواد الأعمال والشركات التقنية، وبرامج الموظفين على رأس العمل والباحثين عن عمل والتدريب التعاوني للطلاب والطالبات، وبرامج تهتم بفئات المجتمع ضمن مبادرة كلنا عطاء كما بحث سير العمل في عددٍ من المشروعات المتعلقة بنشر النطاق العريض اللاسلكي في المنطقة، وتغطية جميع المراكز والقرى والهجر النائية.

وثمّن جهود الوزارة فيما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، وبما يسرّع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيداً بالجهود المبذولة لاستشراف مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء قدرات شباب وشابات المنطقة بمهارات رقمية تؤهله لتغطية الاحتياج وتلبية متطلبات سوق العمل، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد العوهلي، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وبفضل الدعم والرعاية الخاصين اللذين يحظى بهما من قبل القيادة الرشيدة والجهود التي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , أدّت إلى تطورات متلاحقة، ومبادرات لسد الفجوة الرقمية، كان لها الأثر في رفع مستوى أداء الشبكات وجودة الخدمات في جميع مناطق المملكة.

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