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الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي  

الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي  
http://almnatiq.net/?p=1049843
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وأكدت الوزارة عبر حسابها “عش بصحة” ، على موقع “تويتر”، أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع التقدم في العمر لأن 82 % من السيدات المصابات بالمرض أعمارهن فوق سن الـ 40 سنة.

وأكدت  وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الزعم بأن سرطان الثدي لا يصيب إلا كبيرات السن فقط، غير صحيح.

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