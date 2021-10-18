الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي  

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
وأكدت الوزارة عبر حسابها “عش بصحة” ، على موقع “تويتر”، أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع التقدم في العمر لأن 82 % من السيدات المصابات بالمرض أعمارهن فوق سن الـ 40 سنة.
وأكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الزعم بأن سرطان الثدي لا يصيب إلا كبيرات السن فقط، غير صحيح.
ما هو عمر السيدات الأكثر شيوعاً
عند الإصابة بسرطان الثدي⁉️#عش_بصحة pic.twitter.com/fBi0rbofvg
— عش بصحة (@LiveWellMOH) October 18, 2021
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