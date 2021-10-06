أرامكو تحدد موقع أول محطة وقود لها في الرياض

محررو المناطق

تخطط شركة أرامكو بالمملكة، لافتتاح أولى محطات الوقود، التي تحمل اسم علامتها التجارية، خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر، أن المحطة الأولى التي تعتزم أرامكو افتتاحها تقع داخل حرم مطار الملك خالد بالرياض، أمام فندق الماريوت تحديا، ووفقا لـ”أخبار 24″.

وأوضح المصدر، أن دخول أرامكو في مجال المحطات سيرتقي بالخدمات المقدمة أكثر، مضيفًا أن المواطنين والمقيمين سيستمتعون بخدمات أرقى، من خلال ما ستقدمه المحطات من خدمات، كتعبئة الوقود، وغيار الزيوت، والسوبرماركت، والكوفي شوب.

وأشار إلى أن المحطات داخل وبين المدن شهدت ارتقاء في الخدمات خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تشريعات الدولة لمواصفات المحطات حسب رؤية 2030.

جدير بالذكر أن محطات أرامكو ستكون حديثة وذاتية الخدمة بحسب اختيار السائق لذلك، مع توفر خيار الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم من الرصيد (مدى)، كما ستتوفر متاجر، ومطاعم، ستقدم خيارات كثيرة ومتنوّعة للمأكولات، خاصة على الطرقات الرابطة بين المدن.