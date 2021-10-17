احدث الأخبار

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز
أبرز المواد
 10 آلاف ريال غرامة خلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث
أبرز المواد
 التحصين بجرعتين شرط لسفر هذه الفئة إلى البحرين 
أبرز المواد
 كاد يتسبب في كارثة.. المرور يتفاعل مع بلاغ بوجود “كشك” على طريق سريع
أبرز المواد
 أمين الباحة يقف على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية في محافظة القرى (فيديو)
منطقة الباحة
 أرامكو تحدد موقع أول محطة وقود لها في الرياض
أبرز المواد
 الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي  
أبرز المواد
 أمير حائل يبحث مبادرات الابتكار والرقمنة مع نائب وزير الاتصالات
المناطق
 تشمل “مهندسين متخصصين”.. 10 الآف وظيفة شاغرة في فيسبوك
أبرز المواد
 مصادر: 5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة
أبرز المواد
 52 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن بعدد من مناطق المملكة (فيديو)
المناطق
 الكويت: إلغاء التباعد في المساجد ومنح التأشيرات لجميع الدول
دولي
النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

أبرز المواد
10 آلاف ريال غرامة خلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث

10 آلاف ريال غرامة خلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث

أبرز المواد
التحصين بجرعتين شرط لسفر هذه الفئة إلى البحرين 

التحصين بجرعتين شرط لسفر هذه الفئة إلى البحرين 

أبرز المواد
كاد يتسبب في كارثة.. المرور يتفاعل مع بلاغ بوجود “كشك” على طريق سريع

كاد يتسبب في كارثة.. المرور يتفاعل مع بلاغ بوجود “كشك” على طريق سريع

أبرز المواد

أمين الباحة يقف على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية في محافظة القرى (فيديو)

أمين الباحة يقف على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية في محافظة القرى (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049852
محررو المناطق

أجرى أمين منطقة الباحة  الدكتور علي السواط  جولة ميدانية في محافظة القرى يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات ورئيس بلدية محافظة القرى.

ووقف أمين منطقة الباحة على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية واطلاق خطة جديدة للمرحلة القادمة.

يأتي ذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية في 90 يوماً التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

روابط ذات صلة

أمين الباحة يطلق خطة ما بعد التسعين يومًا لاستكمال إزالة التشوهات البصرية

أمين الباحة يطلق خطة ما بعد التسعين يومًا لاستكمال إزالة التشوهات البصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*