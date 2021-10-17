أمين الباحة يقف على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية في محافظة القرى (فيديو)

محررو المناطق

أجرى أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط جولة ميدانية في محافظة القرى يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات ورئيس بلدية محافظة القرى.

ووقف أمين منطقة الباحة على منجزات خطة الـ 90 لإزالة التشوهات البصرية واطلاق خطة جديدة للمرحلة القادمة.

يأتي ذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية في 90 يوماً التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.