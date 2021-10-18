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كاد يتسبب في كارثة.. المرور يتفاعل مع بلاغ بوجود “كشك” على طريق سريع

كاد يتسبب في كارثة.. المرور يتفاعل مع بلاغ بوجود “كشك” على طريق سريع
http://almnatiq.net/?p=1049859
محررو المناطق

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مع بلاغ بشأن وجود “كشك” لبيع القهوة على خط سريع، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وقال مقدم البلاغ الموثق بالصور: ” هذا كشك لبيع القهوه على خط سريع له مدخل عام مع خط الخدمة مسوي مدخل على الخط السريع لتسهيل دخول السيارات إليه، كاد أن يتسبب في حوادث جسيمه آخرها عصر هذا اليوم أرجو الوقوف على الموقع حالاً شاكرين لكم حسن تعاونكم”.

ورد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص”.

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