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النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

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النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز
http://almnatiq.net/?p=1049869
محررو المناطق

أعلن سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫النصر‬⁩ و ⁧‫الهلال‬⁩.

وأعرب الوزير عن أمله في تقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً التوفيق لكلا الفريقين.

ويلتقي الهلال مع النصر غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

 

 

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