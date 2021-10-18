النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز

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أعلن سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة ⁧‫النصر‬⁩ و ⁧‫الهلال‬⁩.

وأعرب الوزير عن أمله في تقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًاً التوفيق لكلا الفريقين.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدِّم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال غداً في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنيًا لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية — وزارة الرياضة (@gsaksa) October 18, 2021

ويلتقي الهلال مع النصر غدًا الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.