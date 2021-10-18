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10 آلاف ريال لخلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث

10 آلاف ريال لخلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث

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10 آلاف ريال لخلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث

10 آلاف ريال لخلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث
http://almnatiq.net/?p=1049872
محررو المناطق

شمل التعديل الجديد لجدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، والتي منها غرامة 10 آلاف ريال لخلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع.

واعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان  فإن (127) مخالفة – وهو ما يعادل – 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.

وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تتراوح ما بين (90 -180) يوماً لتوفيق أوضاعها، على أن يستمر العمل بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الحالية إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة من المخالفات البلدية.

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