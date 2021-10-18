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جندية سعودية تشارك في عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية (فيديو)

جندية سعودية تشارك في عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049883
محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، مشاركة جندية من الجيش السعودي مع التحالف في عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية بمحافظة مأرب.

ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر لمليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان قد أعلن التحالف اليوم الإثنين، عن تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف، إن “عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 150 من مليشيات الحوثي”.

ودعا التحالف المنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية، والعمل على فك حصار المليشيات عنهم.

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