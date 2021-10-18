احدث الأخبار

بحضور أمير الرياض بالنيابة.. انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (صور)
منطقة الرياض
 الأمن البيئي يضبط المتورطين في حرق إطارات مردم الشرقية
المناطق
 التعليم: منع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب
أبرز المواد
 استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية ومنع الفطور الجماعي للمعلمين
أبرز المواد
 أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال سبتمبر
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع سفير قطر
أبرز المواد
 التحالف يوثق عمليات استهداف ميليشيا الحوثي وآلاتهم العسكرية في العبدية (فيديو)
أبرز المواد
 جندية سعودية تشارك في عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية (فيديو)
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي
أبرز المواد
 غرامة كبيرة للعبث بألعاب الأطفال وإشعال النار بالمسطحات الخضراء في الحدائق
أبرز المواد
 النصر والهلال.. مكافأة مالية ضخمة من وزير الرياضة لكل لاعب بالفريق الفائز
أبرز المواد
 10 آلاف ريال غرامة خلط الأسمنت على الأسفلت.. أبرز 5 مخالفات في جدول جزاءات البلدية المحدّث
أبرز المواد
بحضور أمير الرياض بالنيابة.. انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (صور)

بحضور أمير الرياض بالنيابة.. انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (صور)

منطقة الرياض
الأمن البيئي يضبط المتورطين في حرق إطارات مردم الشرقية

الأمن البيئي يضبط المتورطين في حرق إطارات مردم الشرقية

المناطق
التعليم: منع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب

التعليم: منع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب

أبرز المواد
استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية ومنع الفطور الجماعي للمعلمين

استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية ومنع الفطور الجماعي للمعلمين

أبرز المواد

التحالف يوثق عمليات استهداف ميليشيا الحوثي وآلاتهم العسكرية في العبدية (فيديو)

التحالف يوثق عمليات استهداف ميليشيا الحوثي وآلاتهم العسكرية في العبدية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049898
المناطق- واس

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

كما دعا المنظمات الأممية وغير الحكومية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه ما يعانيه المدنيون المحاصرون بالعبدية من قبل ميليشيات الحوثي.

روابط ذات صلة

جندية سعودية تشارك في عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية (فيديو)

جندية سعودية تشارك في عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية في العبدية (فيديو)
مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب

مقتل نائب رئيس هيئة الأركان لميليشيات الحوثي في مأرب
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة لميليشيات الحوثي شمال غرب شبوة

الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة لميليشيات الحوثي شمال غرب شبوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*