التحالف يوثق عمليات استهداف ميليشيا الحوثي وآلاتهم العسكرية في العبدية (فيديو)

المناطق- واس

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

كما دعا المنظمات الأممية وغير الحكومية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه ما يعانيه المدنيون المحاصرون بالعبدية من قبل ميليشيات الحوثي.