أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال سبتمبر

محررو المناطق

كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر سبتمبر 2021، عن انخفاض أسعار 63 سلعة وخدمة، وارتفاع أسعار 102 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

وكان الخيار المحلي هو أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بنسبة 21.07%، تلاه “زيت نباتي (للقلي) العربي” بنسبة 19.42%.

ومن أكثر السلع انخفاضا البرتقال أبو سرة المصري ، وذلك بنسبة 22.51%، تلاه “هيل هندي” بنسبة انخفاض قدرها 15.50%.

وجاء كلٌ من (الخيار المحلي، وزيت نباتي “للقلي” العربي، ولبن طازج محلي، وخوخ لبناني، وعنب محلي، وثوم صيني عنب لبناني) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً.

وكان (برتقال أبو صرة مصري، وهيل هندي، وتين محلي، و… وهيل أمريكي، وبن حب/ لقمتي، وعصير برتقال معلب محلي “راني”) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

وعن السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (شماغ البسام، وخياطة للنساء والبنات، وصابون سائل للأواني “فيري” ثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وكشف طبيب أسنان، وشقة مفروشة) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار.

وتمثلت الأكثر انخفاضاً في (عقال سوري، وصابون بودرة للملابس “تايد”، وشيلة “طرحة”، وكشف طبيب عام، وحلاقة للرجال والأولاد، ونفقات الحفلات والأفراح)