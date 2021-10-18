التعليم: منع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب

محررو المناطق

وجهت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، بمنع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب الدراسي.

وقال مصدر، إن وزارة التعليم حذّرت من إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب الدراسي عند مخاطبته والتواصل معه أو الحديث عنه داخل البيئة المدرسية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة شددت على أن نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملته معاملة تؤثر سلبًا على تقديره لذاته أو تفاعله مع الآخرين، وفقا لـ”أخبار 24″.