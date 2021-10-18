محررو المناطق

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، بالتعاون مع وزارة التعليم استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية، ومنع الفطور الجماعي للمعلمين (الميدان التعليمي).

جاء ذلك ضمن تحديث الدليل الارشادي الوقائي للعودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا، والذي أصدرته وقاية ووزارة التعليم.

ووجه الدليل الإرشادي باستمرار إيقاف العمل في المقاصف المدرسية مع توجيه الطلاب بإحضار وجباتهم من المنزل وتناولها في الفصول.

كما وجه بالغاء استعمال برادات المياه ومنع مشاركة الوجبات الجماعية في غرف المعلمين، وكذلك استمرار منع إقامة اي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الاجتماعي.