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الشمري: البعض استغل كود البناء السعودي لرفع الأسعار (فيديو)

الشمري: البعض استغل كود البناء السعودي لرفع الأسعار (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049933
محررو المناطق

أكد المهندس محمد الشمري، مدير عام كود البناء السعودي، بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن بعض الناس استغلت الكود لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الاستغلال في غير محله.

وأضاف الشمري، خلال مداخلة عبر سكايب إلى برنامج “الشارع السعودي”، أن كود البناء يحافظ على جودة البناء، والقول بأنه سيزيد التكاليف غير صحيح، مؤكدًا أن  نسبة الزيادة  لا تذكر.

وتابع، أنه قبل 1 يوليو كانت طريقة البناء فيها عشوائية كبيرة، موضحا أن الوزارة رصدت هذه الأمور بشكل كبير، وكذلك الجهات الرسمية.

يذكر أن كود البناء السعودي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

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