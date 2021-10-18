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قبل عودة الطلاب.. توجيه هام من المدارس الابتدائية لأولياء الأمور

قبل عودة الطلاب.. توجيه هام من المدارس الابتدائية لأولياء الأمور
http://almnatiq.net/?p=1049938
محررو المناطق

وجهت العديد من المدارس الابتدائية، رسائل لأولياء الأمور تدعوهم للاسراع في طلب خدمة النقل المدرسي لأبنائهم وبناتهم عبر نظام نور واستكمال إجراءات التسجيل استعداداً للعودة.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء موعد العودة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتي حددتها وزارة التعليم في الـ30 من أكتوبر الحالي، والذي لم يتبق منه سوى 12 يوماً، وفقًا لـ”سبق”.

وبينت مصادر أنه حتى اللحظة لم يصدر توجيه أو قرار بتمديد التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ليشمل الفصل الأول كاملاً وأن الموعد سيكون وفق ما حددته الوزارة في وقت سابق على أن يكون في الـ30 من أكتوبر الحالي.

وكشفت مصادر أن أولياء الأمور تلقوا رسائل من مدارس حكومية وأخرى أهلية تحثهم على الاستعداد للعودة في الفترة التي حددتها الوزارة فيما غردت أخرى من خلال منصة” تويتر”.

وكانت وزارة التعليم صرّحت بأن موعد عودة طلاب المرحلة الابتدائية والروضة حضورياً للتعليم سيكون يوم 30 أكتوبر الحالي، الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 1443، حيث سيتم عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وطلاب المرحلة المتوسطة أيضاً لمن هم أقل من 12 عاماً.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن مطلع الأسبوع الحالي جملة من القرارات لتخفيف الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد تقرر تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

وينص القرار على عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

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