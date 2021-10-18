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هل وثيقة التبرع بالأعضاء إلزامية بعد الوفاة؟.. توكلنا يجيب

هل وثيقة التبرع بالأعضاء إلزامية بعد الوفاة؟.. توكلنا يجيب
http://almnatiq.net/?p=1049946

أكد الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا – خدمة المستفيدين “، أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيرًا عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه.

وأضاف التطبيق، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

وكان تطبيق “توكلنا”، كشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح؛ قائلا: “لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح يتطلب الموافقة على منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي أثناء التحميل، مع ملاحظة انه بالإمكان منح الصلاحية لاحقا من إعدادات الجهاز” .

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