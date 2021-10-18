“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي

محررو المناطق

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع سؤال أحد المستفيدين حول حقيقية وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي من عدمه.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، عبر موقع “تويتر”، إنه يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره.

وأضاف الحساب، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وفي حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي، “https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/order_inquery”