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“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1049948
محررو المناطق

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع سؤال أحد المستفيدين حول حقيقية وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي من عدمه.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية، عبر موقع “تويتر”، إنه يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره.

وأضاف الحساب، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وفي حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي، “https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/order_inquery”

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