“معادن” تتيح وظائف شاغرة في مجالات مختلفة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

محررو المناطق

أعلنت شركة التعدين العربية بالمملكة، (معادن)، عن توفر (34) وظيفة (إدارية، فنية، تقنية، هندسية) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، رأس الخير، طريف، منجم الجلاميد، منجم مستورة ومسرة) حسب المسميات والشروط التالية:

مدير الضمان والامتثال

– مهندس عمليات أول

– مهندس ميكانيكا وأنابيب

– مدير الجيولوجيا والتعدين

– إخصائي مراقبة وثائق أول

إخصائي رئيسي أول مراقبة مشاريع

– فني أول صيانة

– مشغل رئيسي ثان بمطنحة الدرفلة

– مساعد إداري رئيسي

– مهندس رئيسي ثاني الموثوقية

– مساعد إداري

– مدير الجانب الأحمر

– مدير تخطيط الإنتاج

– مشرف العمليات

– مدير عمليات الإنتاج

– إخصائي سلامة بشركة معادن للأسمدة

– محلل أول موثوقية الأداء

– محلل نظام أمني أول

– مشرف التحول

– مشرف الصيانة

– مشرف وردية

-إخصائي رئيسي ثاني خدمات العملاء الفنية

– محاسب ثالث بالإدارة المالية

– محاسب رئيسي ثاني بالإدارة المالية

– مدير الاستدامة

– مهندس كهرباء رئيسي ثاني

– إخصائي أول تحليل الأسباب الجذرية

– مشرف التخطيط

– جيولوجي أول تعدين

– مدير الصحة والسلامة والبيئة

– فني عينات

– فني عينات

– فني مساحة

– شريك أعمال الموارد البشرية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلًا على المؤهلات العلمية والعملية حسب متطلبات كل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

المزايا التي تقدمها الشركة لموظفيها:

– راتب شهري أساسي مجزي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

– نظام ادخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي حسب مقر التعيين وسياسة الشركة.

– برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

– بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:

http://https//maaden.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=en