“الأرض خلقت من الشمس”.. الزعاق يكشف حقائق مثيرة في عالم الفلك (فيديو)

محررو المناطق

قال الدكتور خالد الزعاق، الخبير في الأرصاد الجوية، إن علاقة الأرض بالشمس علاقة تلازمية، فمنها نستمد الدفىء والضوء، وبجاذبيتها تمسك الأرض من الإنفلات.

وأضاف الزعاق، خلال برنامجه “تقويم” على قناة “العربية”، أن كل ما في هذا الكون خلقه الله بدقة متناهية، قال تعالي: “إن كل شىء خلقناه بقدر”.

وتابع الزعاق، أن أقرب النظريات تقول أن الأرض خلقت من الشمس، وما زالت جينتها في باطنها فحرارة باطن الأرض حرارة شمسية تذيب الصخور بشدتها، وأحيانا تخرج بشكل براكين.