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‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)

‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)

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‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)

‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1049975

قالت الكاتبة أمل الحربي: “أهلي كلهم بلا استثناء هم طوق النجاة بالنسبة لي”، مؤكدة أنهم أكثر من ساندوها في أزمتها، ‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.

واضافت، خلال حديثها لقناة “روتانا خليجية”، الإثنين: “والدي هو أعظم رجل، ووالدتي هي أعظم أم، وهي فنانة عظيمة تمتلك ذكاء مبهر بها طهر مريم ووفاء خديجة رضي الله عنها”.

 

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