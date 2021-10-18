‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)

قالت الكاتبة أمل الحربي: “أهلي كلهم بلا استثناء هم طوق النجاة بالنسبة لي”، مؤكدة أنهم أكثر من ساندوها في أزمتها، ‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.

واضافت، خلال حديثها لقناة “روتانا خليجية”، الإثنين: “والدي هو أعظم رجل، ووالدتي هي أعظم أم، وهي فنانة عظيمة تمتلك ذكاء مبهر بها طهر مريم ووفاء خديجة رضي الله عنها”.