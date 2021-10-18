‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي (فيديو)

قالت الكاتبة أمل الحربي: “أهلي كلهم بلا استثناء هم طوق النجاة بالنسبة لي”، مؤكدة أنهم أكثر من ساندوها في أزمتها، بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.
واضافت، خلال حديثها لقناة “روتانا خليجية”، الإثنين: “والدي هو أعظم رجل، ووالدتي هي أعظم أم، وهي فنانة عظيمة تمتلك ذكاء مبهر بها طهر مريم ووفاء خديجة رضي الله عنها”.
بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان..
الكاتبة "أمل الحربي": أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي@ana_ok_ok@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4DZvWyGrB8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 18, 2021
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