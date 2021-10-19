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دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  

دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  

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دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  

دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1049976
محررو المناطق

كشفت دراسات حديثة في المناطق التي يتخطى معظم سكانها عمر الـ 100 عاما، أن نبات الفاصوليا سر العيش طويلا لبعض البشر.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها فضائية العربية، فإن الفاصوليا على مضادات أكسدة، تسمى البوليفينول تقلل من خطر الإصاية بالاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما يساعد أيضا في الوصول لشيخوخة صحية.

وأشارت الدراسة، إلى أن الفاصوليا من أفضل الأطعمة للعيش 100 عام، فهي أحد أكثر البقوليات استهلاكا في مناطق” البلوزون” ( مناطق تضم أكبر عدد من الأشخاص) يبلغون 100 عام.

وتابعت الدراسة، أن سكان ” البلوزون” يأكلون كوب من الفاصوليا كاملا يوميا، فهي مليئة بالبروتينات والألياف ولا تحتوي على دهون إطلاقا.

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