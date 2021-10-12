بعد اعتماد النظام الجديد.. تعرف على عقوبة العابثين بصناديق البريد

محررو المناطق:

نص نظام البريد الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، محددا في الوقت ذاته عددا من الممارسات المخالفة، بينها: العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.

ويتجاوز حجم سوق النقل البريدي بالمملكة 5 مليارات ريال، وقال المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن أهداف نظام البريد الجديد، تتمثل في تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، لتمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح حكومته فاعلة.

وكذلك إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية الخدمات البريدية و اللوجستية بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم الخدمات البريدية اللوجستية لتمكين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي ويلبي حاجة المستفيدين ومقدمي الخدمات، ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.

وبحسب السواحة، اشتمل النظام على 37 مادة تتناول الأحكام الخاصة بالتراخيص، والمنافسة، والتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتخليص المواد البريدية، والمسؤولية والسرية، والرقابة والتفتيش، والمخالفات والعقوبات، وكذلك توضيحا لأنواع الخدمات البريدية وطبيعة الدور المناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقا لنظام البريد الجديد، تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد وتتولى الاختصاصات الآتية:

1 – وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

2 – اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها ذات الصلة بقطـاع البريـد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3 – تمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة والهيئات المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة.

التزامات المملكة في هذا الشأن. ولهـا أن تمنح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها.

4 – إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. ولها نشر نتائجها للعموم.

5 ـ الموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

6 – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

وعن العقوبات، تضمن النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام لنظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية أ- غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

كذلك، إيقاف الخدمة محل المخالفة. وتعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تحـديـده ؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. وتعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.

وبحسب النظام، تشمل الخدمات البريدية جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد: تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. الخدمات المالية البريدية. خدمة الصناديق البريدية. خدمة البريد الدعائي. خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع. محطات الطرود. خدمة البريد الرسمي. أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق الهيئة العامة للنقل فيما يتصـل باختصـاصـاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام.

وتشمل المخالفات، العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية ؛ أو إتلافها.

أيضا، استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها ؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضـع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.

كذلك، الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها. المادة الحادية والثلاثون.