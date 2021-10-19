هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها

محررو المناطق

في ظروف غامضة اختفت طفلة تدعى “نوف القطحاني” بعد خروجها من منزلها بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

ودشن مغردون هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني”، ناشدوا فيه بمساعدة أهلها في البحث عنها.

وقال المغرد محمد آل جاسم التميمي: “إن نوف عمرها ١١ سنة وفُقدت قبل ٢٤ ساعة في حي الموسى بالرياض”.

وأضاف: “أن الطفلة نوف خرجت لإلقاء القمامة خارج المنزل وفُقدت منذ ذلك الحين، مطالباً كل من لديه معلومات بالتواصل مع شقيقها على الرقم التالي 0557476116”.

وتابع التميمي قائلاً: “العائلة تناشدكم بالوقفة معهم والفزعة والمشاركة والنشر لعل ينكتب على يدينا مساهمة في رجوعها سالمة”.