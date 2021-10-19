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هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها

هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها
http://almnatiq.net/?p=1050009
محررو المناطق

في ظروف غامضة اختفت طفلة تدعى “نوف القطحاني” بعد خروجها من منزلها بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

ودشن مغردون هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني”، ناشدوا فيه بمساعدة أهلها في البحث عنها.

وقال المغرد محمد آل جاسم التميمي: “إن نوف عمرها ١١ سنة وفُقدت قبل ٢٤ ساعة في حي الموسى بالرياض”.

وأضاف: “أن الطفلة نوف خرجت لإلقاء القمامة خارج المنزل وفُقدت منذ ذلك الحين، مطالباً كل من لديه معلومات بالتواصل مع شقيقها على الرقم التالي 0557476116”.

وتابع التميمي قائلاً: “العائلة تناشدكم بالوقفة معهم والفزعة والمشاركة والنشر لعل ينكتب على يدينا مساهمة في رجوعها سالمة”.

 

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