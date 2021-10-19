احدث الأخبار

ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي
أبرز المواد
 بعد اعتماد النظام الجديد.. تعرف على عقوبة العابثين بصناديق البريد
أبرز المواد
 أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد
أبرز المواد
 المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية
أبرز المواد
 هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة  
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة
أبرز المواد
 “تعليم ينبع” يعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى   
محليات
 طقس المملكة اليوم.. ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 ‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: “أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي” (فيديو)
أبرز المواد
 دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  
أبرز المواد
 “الأرض خلقت من الشمس”.. الزعاق يكشف حقائق مثيرة في عالم الفلك (فيديو)
أبرز المواد
ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي

ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي

أبرز المواد
بعد اعتماد النظام الجديد.. تعرف على عقوبة العابثين بصناديق البريد

بعد اعتماد النظام الجديد.. تعرف على عقوبة العابثين بصناديق البريد

أبرز المواد
أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

أبرز المواد
المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية

المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية

أبرز المواد

ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي

ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي
http://almnatiq.net/?p=1050017
المناطق ـ وكالات:
ارتفعت صادرات النفط الخام في المملكة خلال أغسطس الماضي، لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021، وفق ما أظهرت بيانات رسمية من مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.
حيث ارتفعت صادرات المملكة من الخام بمقدار 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو.
وقالت العربية، إن الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية بلغت 7.90 مليون برميل يوميا، كما انخفضت مخزونات الخام السعودية 1.941 مليون برميل إلى 133.164 مليون برميل في أغسطس.
وزاد استهلاك المصافي السعودية محليا من الخام 0.064 مليون برميل يوميا إلى 2.521 مليون برميل يوميا في ذات الشهر. وعلق الدكتور فيصل الفايق، المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، قائلا: إن “مستويات 86 دولارا لخام برنت هي أسعار لم نشهدها، في خضم تداعيات الجائحة، وتجاهلت الأسعار تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي استخدمت تقديرات تعود لذروة الجائحة”.
وأضاف أن التقديرات المنخفضة لأسعار النفط، تضر بسياسات استثمارات المنبع النفطي ليظهر لنا الضرر الكبير في أوروبا جراء تخبط سياسات الطاقة، موضحًا أن 80% من مزيج الطاقة الآن من النفط والفحم، وبالتالي علينا عدم المبالغة في قدرات التحول للطاقة المتجددة دون النظر لأوضاع السوق والاقتصاد العالمي. كما كشفت بيانات “جودي”، عن ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.104 مليون برميل إلى 2.467 مليون برميل في أغسطس، وارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.124 مليون برميل إلى 1.447 مليون برميل في أغسطس. وتراجع حرق الخام المباشر بالسعودية 37 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 654 ألف برميل يوميا بنفس الشهر.
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة “جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*