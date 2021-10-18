احدث الأخبار

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد
أبرز المواد
 المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية
أبرز المواد
 هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة  
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة
أبرز المواد
 “تعليم ينبع” يعتمد المشاركين في جائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى   
محليات
 طقس المملكة اليوم.. ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 ‏بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة “أمل الحربي”: “أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي” (فيديو)
أبرز المواد
 دراسات حديثة تكشف عن أفضل طعام للعيش 100 عام (فيديو)  
أبرز المواد
 “الأرض خلقت من الشمس”.. الزعاق يكشف حقائق مثيرة في عالم الفلك (فيديو)
أبرز المواد
 “معادن” تتيح وظائف شاغرة في مجالات مختلفة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة
أبرز المواد
أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

أبرز المواد
المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية

المملكة تناشد مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية

أبرز المواد
هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها

هاشتاق “#المفقودة_نوف_القحطاني” يتصدر تويتر.. تفاصيل اختفاء طفلة بالرياض ومناشدات بالبحث عنها

أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة  

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة  

محليات

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد
http://almnatiq.net/?p=1050020
المناطق - وكالات:

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، ويلعب نظامنا الغذائي دوراً كبيراً في تخفيف أعراض الأمراض والشفاء منها بسرعة.

ونشر موقع “فيتال” الألماني، عدة أطعمة ومشروبات يجب عليك تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد، ومنها:
-الوجبات السريعة
ينصح بالامتناع عن تناول الوجبات السريعة، لأنها في الغالب غير صحية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، ما يجعل الجسم يستغرق وقتاً أطول في هضمها. وقد تؤدي الوجبات السريعة إلى تفاقم بعض الأعراض مثل الإسهال أو الغثيان

-الحلويات
يعود ذلك إلى أن السكر يسهل إصابة الجسم بالتهابات ويضعف جهاز المناعة الذي يكون مضطرباً بالفعل عند المرض

-منتجات الألبان
إذا كانت نزلة البرد مترافقة مع اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، ينصح وقتها بالاستغناء عن منتجات الألبان، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

-القهوة
المصابون بنزلات البرد ينبغي عليهم الامتناع عن تناول القهوة، خصوصاً إذا كانوا يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، فالكافيين الموجود في القهوة له تأثير منشط على الأمعاء وقد يؤدي إلى تهيج الأمعاء، خاصة عند الإصابة بالإسهال

روابط ذات صلة

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد

أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من نزلات البرد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*