في عام جائحة كورونا.. 96 ألف خريج دخلوا سوق العمل بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=1050027
محررو المناطق:

أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمرصد الوطني للعمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد الموظفين حتى شهر أكتوبر 2020 من خريجي 2019 سجل نحو 96298 موظفا وموظفة، كمشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية أو موظفين مسجلين في الخدمة المدنية في القطاع الحكومي أو من لديهم سجلات تجارية، من بينهم 37124 خريجة التحقن بالعمل بنسبة 38.55%.

كما أظهرت البيانات، ارتباط 59173 شابا من خريجي 2019 بالعمل حتى أكتوبر من العام الماضي بواقع 47707 مشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية بنسبة 80.6 %، و9283 موظفا مسجلا في الخدمة المدنية في القطاع الحكومي بنسبة 15.7 %، و2183 لديهم سجلات تجارية بنسبة 3.7 %.

وبحسب تقارير إعلامية، تظهر البيانات التحاق 37124 فتاة بنسبة 38.55 % من خريجي 2019 بالعمل حتى أكتوبر من العام الماضي، وجاء توزيعهن كالتالي: 31498 مشتركة على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية بنسبة 84.8 %، و3790 موظفة مسجلة في الخدمة المدنية في القطاع الحكومي بنسبة 10.2 %، و1836 لديها سجل تجاري بنسبة 4.9 %.

وجاء توزيع الخريجين والخريجات في سوق العمل، بحسب البيانات كالتالي:

الذكور

47707 مشتركين على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية بنسبة 80.6%.

9283 موظفا مسجلا في الخدمة المدنية في القطاع الحكومي بنسبة 15.7%.

2183 لديهم سجلات تجارية بنسبة 3.7%.

ليكون الإجمالي 59173 بنسبة 61.45%.

الإناث

31498 مشتركة على رأس العمل في التأمينات الاجتماعية بنسبة 84.8%.

3790 موظفة مسجلة في الخدمة المدنية في القطاع الحكومي بنسبة 10.2%

1836 لديهن سجل تجاري بنسبة 4.9%.

ليكون الإجمالي 37124 بنسبة 38.55 %.

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