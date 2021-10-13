زلزال بقوة 6 درجات يضرب مصر

المناطق ـ وكالات:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بتوقيت مصر موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر. شعر سكان العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظة الجيزة، منذ قليل، بهزة أرضية خفيفة استمرت لثوان.

ولم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولم تصدر البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي بيان رسمي حتى الآن.

ومؤخرًا، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، برئاسة الدكتور مجدي القاضي، رئيس المعهد، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت، وشعر بها سكان مناطق متفرقة.