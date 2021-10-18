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تاريخ مواجهات النصر والهلال في ملعب “مرسول بارك”

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تاريخ مواجهات النصر والهلال في ملعب “مرسول بارك”

تاريخ مواجهات النصر والهلال في ملعب “مرسول بارك”
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محررو المناطق

يترقب عشاق كرة القدم اليوم انطلاق ديربي الرياض، بين الهلال والنصر في إطار منافسات دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب “مرسول بارك”.

والتقى الهلال والنصر من قبل على ملعب “مرسول بارك” في ثلاث مواجهات، فاز النصر في مباراتين وانتهت الثالثة بالتعادل.

وسجل النصر 5 أهداف في حين سجل الهلال 3 أهداف.

وتعد مواجهة ملعب “مرسول بارك” هي الأولى التي تجمع النصر والهلال على مستوى القارة الآسيوية، حيث يطمح كلا الفريقين في بلوغ الدور النهائي.
الجدير بالذكر أن النصر نجح في التأهل لنصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل الهلال بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة.

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