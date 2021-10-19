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خبير أرصاد يتوقع انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة بالمملكة

خبير أرصاد يتوقع انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1050045
محررو المناطق:

كشف نزيه الحيزان، الباحث في الطقس والمناخ، عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى والكبرى بشكل عام، وطقس مستقر، وذلك نتيجة تأثير مرتفع جوي يُسيطر على أجواء شبه الجزيرة العربية.

 

وكتب الحيزان يقول عبر تويتر، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة شمالًا عند الفجر بدرجات متفاوتة، أقلها في علقان بمنطقة تبوك وتسجل 10 درجات مئوية ودون الـ۲۰ مئوية في بقية مدن ومحافظات الشمال.

 

وبحسب الباحث في الطقس، فإن بقية قطاعات المملكة تسجل انخفاضًا محسوسًا في درجات الحرارة فجر الثلاثاء، بينما يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا ومعتدلًا مع ميل للحرارة في بقية القطاعات.

 

وبين الحيزان، أن الرياح ستكون بين هادئة إلى معتدلة بالشمال، ومتوسطة بالأغلب ونشطة على شرق المملكة والوسط والغربية وشرق وغرب المرتفعات، مشيرا إلى أن السماء ستكون خالية من السحب، ولا توقعات بهطول الأمطار.

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