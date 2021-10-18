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الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض (فيديو)

الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050063

تمكنت أمانة منطقة الرياض، من الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً غير نظامي إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة.

وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها على “تويتر”، أن ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيفة قادت مراقبي الأمانة للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة، مشيرة إلى أن الجزاء الرادع ينتظر المخالفين.

وأشارت “الأمانة” إلى أن الوافدين استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر، وأدوات بدائية غير مبالين بسلامة الإنسان.

 

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