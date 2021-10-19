الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”

محررو المناطق

أتاحت وزارة الصحة، جرعة ثالثة معززة لقاح كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق “أناة”.

وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، د.محمد فلمبان عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حاليًا حجز موعد عن طريق تطبيق “أناة” لتلقي الجرعة المعززة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة”.

يُذكر أن تطبيق “أناة” يعتبر منصة للممارسين الصحيين في المملكة، ويوفر قنوات اتصال بين الممارسين الصحيين في تخصصاتهم المختلفة وتقديم خدمات تسهل عملهم وتقديم خدمات للمرضى.