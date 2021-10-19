احدث الأخبار

وفاة اللواء إبراهيم الحمزي المدير العام السابق للسجون بجازان
أبرز المواد
 “الحصيني”: أجواء المملكة تشهد حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الحالي
أبرز المواد
 “عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  
محليات
 فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  
أبرز المواد
 موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية
أبرز المواد
 الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”
أبرز المواد
 متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا
أبرز المواد
 تحذير.. لا تسمحوا لأطفالكم بمشاهدة هذا المسلسل “عواقبه مميتة”
أبرز المواد
 الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض (فيديو)
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة بالمملكة
أبرز المواد
 نجاح أول عمليتين جراحيتين بواسطة “روبوت” في دبي (صور)
دولي
 دراسة: الجينات تلعب دورا كبيرا في بناء العضلات بشكل أسرع لدى البعض
أبرز المواد
وفاة اللواء إبراهيم الحمزي المدير العام السابق للسجون بجازان

وفاة اللواء إبراهيم الحمزي المدير العام السابق للسجون بجازان

أبرز المواد
“الحصيني”: أجواء المملكة تشهد حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الحالي

“الحصيني”: أجواء المملكة تشهد حالة جوية ممطرة نهاية الشهر الحالي

أبرز المواد
“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

محليات
فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

أبرز المواد

الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”

الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”
http://almnatiq.net/?p=1050067
محررو المناطق

أتاحت وزارة الصحة، جرعة ثالثة معززة لقاح كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق “أناة”.

وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، د.محمد فلمبان عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حاليًا حجز موعد عن طريق تطبيق “أناة” لتلقي الجرعة المعززة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة”.

 

يُذكر أن تطبيق “أناة” يعتبر منصة للممارسين الصحيين في المملكة، ويوفر قنوات اتصال بين الممارسين الصحيين في تخصصاتهم المختلفة وتقديم خدمات تسهل عملهم وتقديم خدمات للمرضى.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا

متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا
جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون

جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تصل إلى 44.6 مليون
استشاري: المملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا

استشاري: المملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*