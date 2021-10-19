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وفاة اللواء إبراهيم الحمزي المدير العام السابق للسجون بجازان

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تحذير.. لا تسمحوا لأطفالكم بمشاهدة هذا المسلسل “عواقبه مميتة”

تحذير.. لا تسمحوا لأطفالكم بمشاهدة هذا المسلسل “عواقبه مميتة”
http://almnatiq.net/?p=1050071
المناطق - وكالات:

طالب مجلس محلي في المملكة المتحدة، الآباء بعدم السماح لأطفالهم بمشاهدة المسلسل الكوري “Squid Game” (لعبة الحبار) الشهير، بسبب طبيعة مشاهده العنيفة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن فريق حماية التعليم في مجلس بدفوردشير بعث ببريد إلكتروني إلى الآباء والأوصياء في تلك المنطقة، ينصحهم فيه بـ”توخي الحذر بعد ورود تقارير تفيد بأن الأطفال والشباب يقلدون الألعاب والعنف من المسلسل”.

 

وجاء في البريد: “ننصح بشدة ألا يشاهد الأطفال لعبة Squid Game. المسلسل يحتوي على الكثير من المشاهد العنيفة”.

 

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يقلدون مشاهد المسلسل، في ملاعب المدارس، مما يؤدي إلى “عواقب مميتة”.

ويدور مسلسل “لعبة الحبار” حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية، ويتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار.

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