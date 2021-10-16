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موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية

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موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية
http://almnatiq.net/?p=1050079
محررو المناطق:

قمة مرتقبة ينتظهرها  عشاق كرة القدم في الممكلة، اليوم الثلاثاء، تجمع بين فريقي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد جامعة الملك سعود “ملعب مرسول بارك”.

وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي بعدما تخطى فريق برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل النصر إلى دور قبل النهائي بعد الفوز على الوحدة الاماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسبق، أن تقابل الهلال والنصر مرتين في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فاز الزعيم في مباراة الذهاب 2-0، بينما فاز العالمي في العودة 1-0.

 

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوان الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة بين الهلال والنصر اليوم الإثنين، في تمام الساعة 9 بتوقيت المملكة، تنقل عبر قناة SSC7 HD، كما تذاع عبر قناة Alrabiaa Sport، كما تنقل المباراة علي قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

ويلتقي الفائز من مباراة النصر والهلال مع المتأهل من أولسان هيواندي الكوري الجنوبي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة النهائية لدور أبطال آسيا المقرر إقامته يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن الهلال سبق وحقق لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، أعوام 1992، و2000، و2019، في المقابل لم يسبق للنصر أن نال لقب دوري أبطال آسيا من قبل.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الرياضة، أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، سيقدم مكافأة تبلغ 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب من الفريق الفائز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والنصر.

 

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