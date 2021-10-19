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فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

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فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  
http://almnatiq.net/?p=1050080
محررو المناطق

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة يوثق لحظة ظهور الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني بطعنات غادرة قبل ساعات من ارتكابه الجريمة.

وأظهر مقطع الفيديوالصومالي الداعشي علي حربي علي،  العمر 25 عامًا، وهو يسير بهدوء إلى محطة مترو الأنفاق قبل ثلاث ساعات فقط من مقتل النائب البريطاني ديفيد أمس في اجتماع الدائرة في إسيكس.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المشتبه به البالغ من العمر 25 عامًا وهو يغادر منزله في منطقة ثرية بشمال لندن.

وأوضح الفيديو، المشتبه به وهو يمسك بحقيبة ظهر ضخمة ويتجه إلى محطة Gospel Oak، وبعد ثلاث ساعات وصل إلى دائرة جراحية في إسيكس حيث طُعن السير ديفيد حتى الموت.

 

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