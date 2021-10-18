احدث الأخبار

“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  
محليات
 فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  
أبرز المواد
 موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية
أبرز المواد
 الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”
أبرز المواد
 متحدث الصحة يُشيد بالدور الفاعل للوعي المجتمعي في تجاوز جائحة كورونا
أبرز المواد
 تحذير.. لا تسمحوا لأطفالكم بمشاهدة هذا المسلسل “عواقبه مميتة”
أبرز المواد
 الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض (فيديو)
أبرز المواد
 خبير أرصاد يتوقع انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة بالمملكة
أبرز المواد
 نجاح أول عمليتين جراحيتين بواسطة “روبوت” في دبي (صور)
دولي
 دراسة: الجينات تلعب دورا كبيرا في بناء العضلات بشكل أسرع لدى البعض
أبرز المواد
 احذر.. علامة في الحلق قد تدل على الانتشار السريع للسرطان
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة سقوط سيدة ورضيعها داخل بالوعة صرف صحي
أبرز المواد
“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

محليات
فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

فيديو يرصد الصومالي الداعشي الذي اغتال النائب البريطاني قبل ساعات من ارتكابه الجريمة  

أبرز المواد
موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة.. قمة آسيوية بنكهة سعودية

أبرز المواد
الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”

الصحة: إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين عبر تطبيق “أناة”

أبرز المواد

“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  
http://almnatiq.net/?p=1050089
المناطق ـ الرياض:

تمكنت إدارة العلاقات العمالية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي من إنهاء إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد من الجنسيات الآسيوية والعربية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع ترحيل الرسوم على صاحب العمل.

وقال محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إن الإدارة أنهت في المدة نفسها طلبات مستحقات 71 متوفي من العمالة بمبلغ  961017 ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم مشيراً إلى هذه الجهود تأتي في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تكشف حقيقة وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي
2400 ريال دعماً شهرياً للعاملين بتطبيقات نقل الركاب.. بشرط واحد

2400 ريال دعماً شهرياً للعاملين بتطبيقات نقل الركاب.. بشرط واحد
هل يتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين إذا كان راتبه أقل من 4 آلاف ريال؟

هل يتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين إذا كان راتبه أقل من 4 آلاف ريال؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*