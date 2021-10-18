“عمالية الرياض” تُنهي إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد  

تمكنت إدارة العلاقات العمالية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي من إنهاء إجراءات الخروج النهائي لـ 7390 وافد من الجنسيات الآسيوية والعربية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع ترحيل الرسوم على صاحب العمل.

وقال محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إن الإدارة أنهت في المدة نفسها طلبات مستحقات 71 متوفي من العمالة بمبلغ 961017 ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم مشيراً إلى هذه الجهود تأتي في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.