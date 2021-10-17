“الأحوال المدنية” تحدد 3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية

محررو المناطق:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية.

وكشفت الأحوال المدنية عبر موقع تويتر، متطلبات الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنها تتمثل في: رقم الهوية، ورقم النسخة، والرمز المرئي.

وحددت الأحوال المدنية، خطوات الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية كالتالي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

الضغط على “الخدمات”.

اختيار الخدمات الاستعلامية.

يشار إلى أن الأحوال المدنيةأ كانت قد أوضحت أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يومًا السابقة لانقضاء مدة صلاحيتهاا، وحال تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها تفرض غرامة 100 ريال.