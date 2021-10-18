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“الزعاق” يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة (فيديو)

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“الزعاق” يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة (فيديو)

“الزعاق” يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050120
محررو المناطق

قال خالد بن صالح الزعاق،المتخصص في الطقس والمناخ، إن علاقة الأرض بالشمس علاقة تلازمية فمن لاوزم الحياة على الأرض وجود الشمس فمنها نستمد الدفئ والضوء وبجازبيتها تمسك الأرض من الانفلات.

وأضاف المتخصص في الطقس والمناخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مواسم البرد الفعلية ثلاثة، وهي: المربعانية، والشبط، والعقارب، موضحًا أن مواسم البرد الفعلية ثلاثة، كالتالي:
1ـ برد المربعانية، وهو البرد الذي ينبعث من باطن الأرض بما يسمى بالصقيع.
2 ـ برد الشبط، وهو البرد الذي يشعشع من وجه السماء فبرده في رياحه.
3 ـ برد العقارب، وهو البرد المتقلب والذي يجعلنا نعيش الفصول الأربعة في يوم واحد.
وأضاف أن علاقة الأرض بالشمس هي علاقة تلازمية، وأنه عند وصول الشمس الى خط الاستواء صعودا إلى مدار السرطان، تبدأ الأرض في تخزين الحرارة طوال ثلاثة شهور، وعند وصولها إلى مدار السرطان تنفث الأرض الحرارة خلال شهور يونيو ويوليو أغسطس.
وأشار إلى أن عند وصول الشمس إلى خط الاستواء نزولا إلى مدار الجدي، تبدأ الأرض في تخزين البرودة طوال ثلاثة شهور، وتنفيذها على شكل صقيع خلال نوفمبر وديسمبر ويناير.

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