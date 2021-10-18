أمانة الحدود الشمالية ثكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري

المناطق ـ الحدود الشمالية:

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها الميدانية، لمعالجة كافة أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في الشوارع العامة والمرافق العامة، ضمن خططها الرمية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.

وتأتي تكثيف أعمال المعالجة ضمن الحملة التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صور وأرسل عبر تطبيق بلدي للمواطنين بهدف إشراكهم في التطوير, حيث تم إزالة أكثر من 37 الف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة أكثر من 90 الف مترًا مربعًا من تشققات وهبوطات الشوارع في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، وإزالة العديد من المركبات التالفة والمهملة التي تجاوزت 800 مركبة وغيرها, بالإضافة إلى الاستمرار في معالجة جميع البلاغات الواردة والالتزام في معالجتها وفقًا لجدول زمني معين.