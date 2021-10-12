محررو المناطق:

حددت إدارة المرور نحو 4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة، موضحة في الوقت نفسه طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وكشف المرور عبر موقع “أبشر”، أن خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة تمَكن للمواطن والمقيم من الاستعلام عن المركبات المحجوزة في أكثر من 340 موقع حجز والتي توضح نوع المركبة ومكان وتاريخ الحجز.

وأوضح أن خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة في جميع أنحاء المملكة تتمثلي فيما يلي: