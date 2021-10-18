احدث الأخبار

“أمانة جدة” تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بـ3273 جولة
محليات
 “الأحوال المدنية” تحدد 3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية
أبرز المواد
 4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية ثكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري
محليات
 “الدفاع المدني” يحاصر حريقاً نشب في جبال “العثربان” بـ”أبها” (فيديو)
أبرز المواد
 “الزعاق” يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة (فيديو)
أبرز المواد
 وقع في شر أعماله.. لص يخطف هاتف صحفي مصري أثناء “بث مباشر” ليشاهده الآلاف (فيديو)
أبرز المواد
 خلاف على مباراة كرة قدم يتسبب في نزاع مسلح ومقتل وإصابة 9 بالعراق (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة تُفعل أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى
محليات
 توجيه مهم من “التعليم” بشأن التقدم لاختبار نظام السنة الواحدة بعد إتمام الثانوية
أبرز المواد
 هل انتفاخ القدمين أو اليدين دليل على زيادة الأملاح بالجسم؟.. استشاري يرد
أبرز المواد
 تشكيل الهلال والنصر المتوقع في قمة نصف نهائي آسيا
أبرز المواد
“أمانة جدة” تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بـ3273 جولة

“أمانة جدة” تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بـ3273 جولة

محليات
“الأحوال المدنية” تحدد 3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية

“الأحوال المدنية” تحدد 3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية

أبرز المواد
4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة

4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية ثكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري

أمانة الحدود الشمالية ثكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري

محليات

“أمانة جدة” تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بـ3273 جولة

“أمانة جدة” تكثف متابعة الإجراءات الاحترازية لـ”كورونا” بـ3273 جولة
http://almnatiq.net/?p=1050158
محررو المناطق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس 3273 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق  18 منشأة مخالفة.

وأوضح محمد بن عبيد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 19 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

روابط ذات صلة

قبل عودة الطلاب.. توجيه هام من المدارس الابتدائية لأولياء الأمور

قبل عودة الطلاب.. توجيه هام من المدارس الابتدائية لأولياء الأمور
استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية ومنع الفطور الجماعي للمعلمين

استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية ومنع الفطور الجماعي للمعلمين
5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

5 آلاف ريال عقوبة تقديم الشيشة لهذه الفئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*