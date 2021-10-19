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أهالي الدمام يشتكون من تكدس المرور بطريق “الملك سعود” (فيديو)

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أهالي الدمام يشتكون من تكدس المرور بطريق “الملك سعود” (فيديو)

أهالي الدمام يشتكون من تكدس المرور بطريق “الملك سعود” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1050173

شهد طريق الملك سعود في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية تكدس للسيارات على أهم الطرق بالمدينة مما أصاب سالكيه بالانزعاج الشديد.

 

ووفقاً لتقرير مصور لـ”الإخبارية”، قال أحد قائدي المركبات من سالكي الطريق: راضين بالمكتوب لازم نسلم به، لكن نطمح بالأفضل وندعو الله ان يوسع الطرق”.

 

فيما قال آخر، إنه على مدار سنوات يشهد هذا الطريق حالة من الازدحام الشديد، حيث يظل متوقف يومياً من نصف ساعة إلى ساعة.

 

وأوضح مواطن آخر معبراً عن معاناته مع الطريق قائلا:” من يوم ما عرفته وهو مزدحم ولم يمر يوم إلا ويشهد تكدس”.

 

 

 

 

 

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