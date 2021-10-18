وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

محررو المناطق

الكثير من الشباب من الجنسين، خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا، يبحثون عن فرص عمل سواء في المصالح والقطاعات الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن وظائف شاغرة في ” الرياض، جدة، المدينة المنورة”.

وأوضحت إدارة المستشفى خطوات التقديم والتي تضمنت :” واكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة Keywords”اضغط زر البحث Search”.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم لمعرفة بقية التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي:(https://bit.ly/3n0Drfa).